天冷慎防一氧化碳中毒 消防署提醒注意通風
台中市太平區24日疑似發生一氧化碳中毒案件造成2人死亡，4人受傷事故。據內政部消防署統計，今年截至2月24日止全國一氧化碳中毒已發生12件，造成2人死亡、42人受傷。其中8件中毒案件均是將屋外式熱水器安裝於加裝窗戶的密閉陽台。
分析近年燃氣熱水器一氧化碳中毒案件主要發生原因多為大陸冷氣團來襲期間，因氣溫下降民眾怕冷，便將窗戶緊閉，加上燃氣熱水器安裝不正確，且使用熱水器時間加長，又忽略環境通風，導致瓦斯燃燒不完全而產生一氧化碳。由於一氧化碳無色無臭，常在不知不覺的情況下，造成人員中毒。
內政部消防署提醒，國人使用燃氣熱水器或瓦斯爐具時應保持通風，在家中洗熱水澡時如有頭暈、噁心等症狀，應警覺可能是一氧化碳中毒，如發現家人或朋友有一氧化碳中毒情況時，應保持冷靜，先停止使用產生一氧化碳之瓦斯熱水器等器具，避免持續增加一氧化碳濃度，並立即打開門窗，使空氣流通後，盡速撥打119求助。
常見的熱水器錯誤安裝態樣為將瓦斯熱水器安裝在廚房、浴室、走廊等室內通風不良處所及有加裝鋁窗的陽台。可見一氧化碳的產生，與環境通風有極密切關係，因此，消防署呼籲民眾要檢視家中熱水器是否安裝在正確的場所，千萬不要將屋外式熱水器安裝在室內或加裝窗戶的陽台，如有此情形，應盡速遷移至戶外通風良好處所或更換為強制排氣式熱水器。
尤其近日中央氣象局發布低溫特報，又適逢228連續假期家人團聚，燃氣熱水器使用率大增，在使用時一定要保持通風，才能遠離一氧化碳的威脅！
(中時)
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