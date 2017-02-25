新店線列車冒煙 北捷：疑空調異常

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我要評比

台北捷運公司今天說，晚間近7時，台電大樓站往新店方向的1輛列車第3節車廂，疑空調設備異常，產生「無焦味」煙霧，依SOP請約600名旅客改搭下一班車，處理時間約3分鐘，目前營運正常。1060225

(中央社)