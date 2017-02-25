陸保監會懲處恆大人壽 限制股票投資1年、撤換負責人

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據保監會網站消息，中國保監會對恆大人壽股票投資方面進行檢查，並發現違規行為。恆大人壽將受到限制股票投資1年、兩名負責人分別行業進入5年和3年。此外，保監會也下調恆大人壽權益類資產投資比例上限至20%，並責令撤換另外2名負責人，要求整改有關問題。

對保監會懲處，恆大人壽回應，公司將堅決落實貫徹，加強內部管理，依循「保險姓保」方向發展，以長期、穩健、價值投資為基本原則，對保險業的平穩健康發展做出貢獻。

(工商)