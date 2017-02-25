上海瑪莎百貨關門 轉作網路市場

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《解放日報》報導，英國百貨巨頭瑪莎百貨五角場萬達店及莘莊仲盛店在26日將正式關門，瑪莎百貨在2008年進入大陸市場，在上海、蘇州、青島等地開設多家門店。3個月前，瑪莎百貨宣佈將退出包括中國在內的10個虧損的國際市場，中國是最大的市場，涉及10家門店。

關閉大陸全部門市，並不意味著瑪莎百貨完全放棄中國市場。在五角場萬達店門前的導購牌上寫著：歡迎前往瑪莎天貓官方旗艦店繼續購物。

(旺報)