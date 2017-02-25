3月起在陸坐長途客運要帶身份證件

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解放網報導，去年12月，大陸交通運輸部發佈關於修改《道路旅客運輸及客運站管理規定》的決定，自2017年3月1日起，對省際、市際客運班線全面實施客票實名售票和實名查驗。

新法要求，買票時要提供旅客的有效身份證件原件，並由售票人在客票上記載旅客的身份資訊，若是網路、電話等方式購票的，取票時也要提供有效身份證件原件。

(旺報)