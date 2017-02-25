學測成績達均標 華梵大學提供40萬獎學金
針對大學學測入學，華梵大學提供學測成績達均標級分者獎學金40萬元，並保障出國擔任國際交換生或至國外實習機會。
華梵大學表示，凡學測成績達均標級分，華梵提供獎學金40萬元，每學期支領5萬元，並保障出國擔任國際交換生或至國外實習之機會。
華梵大學重視接軌國際教育，積極推動國際化，鼓勵同學境外學習並給予獎助，每年出國交換、研讀碩士雙聯學位、海外實習及專業研習課程高達數百人，大學4年，10個華梵學生就有4個境外學習。
(中時)
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