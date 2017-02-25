金正男案 日專家質疑徒手抹毒說

共同社報導，馬來西亞警方宣布，北韓領導人金正恩兄長金正男的遺體檢測出了神經毒劑VX，並稱凶嫌徒手將毒液抹在金正男身上，但專家對此提出質疑。

馬來西亞警方此前的調查中認為，被逮捕的印尼籍和越南籍兩名女嫌可能在行凶前不久將毒液塗在自己手上，然後再抹到金正男臉部。

兩名女嫌稱，在作案後立刻洗手去除了毒物，但曾任陸上自衛隊化學學校副校長的濱田昌彥分析稱，「直接用手接觸VX也可能致死，不認為用水洗去就會沒事」。他還指出，凶嫌也可能使用了不會對自身造成嚴重危害的低濃度VX。

共同社報導，馬來西亞警方認為，凶嫌可能以某種手法使用了VX，將調查具體方法和獲得途徑。

(中央社)