女大生學養魚竟養到上床 傳鹹濕情話被元配抓包

一名24歲的女大學生，2014年到水族館買魚進而認識已婚男店員，男店員教她養魚，最後卻養到到摩鐵開房間，女大生還傳給男店員「老公都會看我親阿弟，我就害羞」、「前幾天才榨乾老公」的鹹濕對話，被男店員妻子發現而提告。

最後男店員賠妻子40萬元、協議離婚後獲得撤告，但女大生不僅吃上通姦官司遭判3月徒刑，得易科9萬元確定；民事部分也遭男店員妻子求償100萬元。

雖然女大生淚訴是因為社會經驗不足，才遭已婚男子欺騙，甚至也曾為此自殘，且她家境不佳希望輕判，但承審法官認為女大生破壞店員妻子努力經營的婚姻，判決應賠償60萬元。

(中時)