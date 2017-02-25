台大率7所連盟學校 大博會設聯盟專區

台大率領台科大、台師大、虎尾科大、雲科大、台藝大、國北教大共7校，參加中國時報主辦的台中場大學博覽會，聯合組成「國立台灣大學系統聯盟」區，向前來攤位了解的同學說明聯盟大學提供跨校選課、提供學生多元學習、跨領域的課程內容，各校圖書館也資源共享，讓學生能增加競爭能力。

台大有臺灣最高學府之稱，早已是國內高中生的最愛，一般認為應該可以不用參加大學博覽會，但是為了讓高中生直接透過攤位作面對溝通，深入了解這所大學，也顯現台大人的謙虛的校風，與校訓「敦品勵學、愛國愛人」的精神相呼應。

台大不但參加台中場的大學博覽會，還邀請聯盟學校來共襄盛舉，並在展場攤位提供竹北校區展示產學合作成果、雲林校區展示有機園區的願景。在展場中吸引大批學子參觀。

台大副校長張慶瑞在大學博覽會活動致詞指出，台大、台科大、台師大從兩年前推動結盟「國立台灣大學系統」，三所學校的課程可以互選、福利完全一致，效果相當好，他呼籲學子優先考慮「台灣大學系統」為第一選擇。台大在新竹、雲林都有校區，最近更積極發展雲林校區，目前有在職教育學分班，明年預計要招收護士學士後護理班。

張慶瑞並表示，「國立雲林大學聯盟」，希望服務中部學子，因此，未來台大希望能與中部學子有更多接觸，盼真正深耕雲林地區。

台大註冊主任洪泰雄說，台大與台師大、台科大組成的「國立台灣大學系統」；並與雲林科技大學、虎尾科技大學組成的「國立雲林大學系統」，目前因應政府新南向政策，積極到東南亞地區招生、直接向學生宣導學校的教育目標及特色，希望能招收到東南亞地區優秀的高中生來台灣就讀。

此次，台大系統聯盟的夥伴學校皆參加了大學博覽會，洪泰雄說，雖然台大是高中生所嚮往的頂尖大學，還是希望能夠藉由與學生直接面對面的溝通，讓學生更清楚了解台大的轉系、雙主修、跨領域課程等教務制度。

台大在國際化教學的努力不遺餘力，近年來在世界大學排名早已進入世界前百大、而有17個領域排名在世界前50大，其中，又以電子與電機工程領域排名第15名最佳。

(中時)