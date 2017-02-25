台啤敗給陳子威 例行賽確定第3
SBL台啤隊今天打完前3節落後2分，無奈末節擋不住陳子威單節11分攻勢，最終以66比60敗給璞園，例行賽戰績確定排在第3，接下來的季後賽將從第一輪打起。
第14季超級籃球聯賽（SBL）台灣啤酒與桃園璞園建築之戰，今天在新北市的板橋體育館進行，台啤今天必須全力求勝，以保住例行賽戰績排名第2的位置，才能免打季後賽首輪的賽事。
這場比賽開打後，台啤張容軒靠著5成命中率拿下6分，璞園則靠戴維斯（Quincy Davis）7投4中拿下8分，雙方首節以18比18戰成平手。
次節雙方手感都不盡理想，璞園拿下13分，台啤則只進帳11分，上半場璞園以31比29領先台啤。
易籃再戰，兩隊表現仍不相上下，第3節各拿16分的情況下，璞園續以47比45領先台啤。
末節璞園兩分球8投6中，命中率高達7成5，尤其今天就要引退的陳子威，再度展現「第4節先生」的本色，單節攻下11分，帶領璞園打出19比15攻勢，終場璞園以66比60擊敗台啤。
台啤今天輸掉比賽，戰績掉到18勝12敗，排在第3名，即便26日裕隆輸球，台啤、裕隆戰績都是18勝12敗，台啤仍會因與裕隆對戰記錄吃虧，排在例行賽第3的位置，因此季後賽必須多打一輪。1060225
(中央社)
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