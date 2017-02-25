9警借提取槍 毒犯跌落山谷逃逸疑點多

48歲黃俊傑在台中監獄南投分監服刑，寫信給南投地檢署自白藏槍彈在埔里山區，願交出槍彈，檢察官指揮9名員警借提取槍，黃在途中跌落山谷逃逸。9名員警為何會顧丟1名毒犯？黃是否藉投誠深山取槍，策劃縝密逃逸計畫，全案存有諸多疑點。

據了解，黃是埔里人，熟悉當地山區，他在獄中寫信給檢察官自白，願繳出藏在他位在山區工寮的槍彈。據了解，黃對工寮的地點及工寮內擺設、藏槍地及藏放方式描繪得巨細靡遺，指稱工寮位於埔里鎮石坑路凌霄殿上方的山路進去，登爬約1.5小時處。

警方9人前後包夾黃，走平緩登山步道走了2、3小時卻未抵達，警方也起疑多次詢問「怎麼還沒到」，黃總是回應「都是警察走太慢」。根據同行員警表示，途經多次陡坡後，橫切進60度的長陡坡路段，有的路段要雙手扶山壁及樹枝、有些路段須或爬或滑，警方人員都走得膽站心驚，帶著腳鐐的黃卻仍健步如飛，還誇口「走得比警方快」。

黃是否藉入山取槍規畫縝密逃逸計畫瞞騙過檢警？或是在逃亡計畫發生意外，或者全案只是一場意外？以及9名員警為何會顧丟1名毒犯？外人不得而知，全案仍有諸多疑點。

「地勢實在太陡峭了」同行警方表示，黃男當時錯愕連聲慘叫，直接跌落山谷，初步看起來應該是一時大意而失足跌落；加上摔落時天色未黑，他還與警方持續隔空對話，並未在第一時間逃跑，直到深夜下雨後才未出聲，可能是為走避雨勢而自行脫困，隔天救難人員下山谷搜尋發現一平坦處所留的水及食物，是與警方入山時，一起攜帶上山的。

了解地形的人士認為，現場山路實在太陡峭了，且滑落處下方是約70度的大陡坡，恐會跌落陡峭山谷，黃熟知路況，若要計畫逃亡應不至於選擇如此危險之處。

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(中時)