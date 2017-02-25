金正男遭VX毒殺 大馬確保不會造成危害

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馬來西亞警方今天告訴大眾，他們將盡一切努力，確保用來毒殺北韓領導人金正恩同父異母哥哥金正男的致命VX神經毒劑，不會對人民造成危害。

金正男13日在吉隆坡機場遭2人膽大攻擊殺害，大馬警察首長阿都沙瑪（Abdul Samah Mat）表示，人們對這種研發用於化學戰的高毒性毒劑被使用感到憂心。

大馬當局昨天表示，金正男是遭無臭、無味的劇毒VX神經毒劑殺害。此神經毒劑被聯合國列為大規模毀滅武器。

阿都沙瑪說：「我們已對此採取行動，以確保安全無虞。」

他表示：「我們正與化學、法醫部門和大馬核子單位團隊密切合作。若有任何可能危害健康的影響，我們將清楚告知大眾。」

大馬全國總警長卡立阿布巴卡（Khalid Abu Bakar）昨天表示，專家將徹底清潔攻擊發生的機場航廈，以及已遭拘押的2名女嫌曾到過之處。1060225

(中央社)