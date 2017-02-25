烘焙坊遭罰100萬 業者律師：太重了

我要評比

台中市七期一家烘焙坊與實習學生的勞資爭議案，今晚遭台中市勞工局裁決開罰100萬元，受業者委託的林姓律師表示，罰到最高100萬元，「太重了」，等收到裁決書再決定下一步。

台中市知名烘焙坊與實習學生及離職員工發生勞資糾紛案，台中市勞工局晚上做出裁決指出，由於業者違法事實明確，且無改善之意，決定重罰新台幣100萬元。

對於勞工局重罰業者100萬元，受業者委託的林姓律師指出，雖然勞工局查到業者違反勞基法規定，但依據勞基法規定，裁罰金額從2萬元起至100萬元，而勞工局裁罰最高金額100萬元，「太重了」，後續將等收到勞工局的裁決書後，再決定下一步。1060225

(中央社)