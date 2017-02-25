年齡只是參考 72歲嬤閃耀倫敦時裝週

置身倫敦時裝週眾多模特兒中，出生於美國俄亥俄州的72歲珍德維爾納夫顯得如此特殊，在為西蒙娜羅莎（Simone Rocha）和奧斯曼（Osman）兩個品牌走秀時，吸引了所有目光。

德維爾納夫（Jan de Villeneuve）告訴英國「電訊報」（The Telegraph）：「人生並非在開始領退休金就結束了。年長女性同樣喜愛時尚。我總覺得，如果各種年齡、身材和胖瘦的人都能喜歡時尚那就太棒了，因為時尚和每天的生活息息相關。」

「哈芬登郵報」（The Huffington Post）報導，60年代開始擔任模特兒的德維爾納夫告訴媒體，在1988年重回伸展台以前，曾為了撫養女兒而中斷職業生涯。

她告訴電訊報：「我還是個年輕模特兒時曾經很掙扎，是否要透過外表來賺錢。我讀過大學，有很好的文憑，所以才會思考『我是否應該從事這個行業？』」

「我比較年輕時總是抱怨這個行業，但我現在不這樣想了，因為今天的我看起來就像一名老婦人。這個週末看到外界對我這個年齡的女性發生興趣，實在是件美好的事。」（譯者：中央社周慧盈）1060225

(中央社)