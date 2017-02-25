SBL》場館漏水害BD大扭 周俊三：國際事件

台啤B.戴維斯的扭傷，將會衍生成為國際事件嗎？(黃及人攝)

台啤最不想看到的場景，25日在第3節還剩3分12秒發生了，B.戴維斯因為不小心踩到屋頂漏水處的地貼滑倒，造成左踝扭傷退場，BD當場怒嗆將告SBL，台啤教練周俊三也說：「請別小看這件事，這是國際事件！」

周俊三賽後大表無奈，強調沒想到因為板橋體育館屋頂漏水，竟然造成球隊如此大的傷害，這也是籃球圈的痛，「其實我們昨天比賽就發現漏水了，也提醒球員要小心點，但我不禁思考為何我們要在如此克難的場地打球。」

「我想BD這次的受傷，絕對會造成很大的傷害，畢竟他是洋將，假如以後傳出來台灣打球，都要小心屋頂漏水或地貼滑倒，這對台灣的形象勢必影響很大，所以我才會說這是國際事件。」周俊三說。

目前B.戴維斯的腳踝傷勢還不明朗，只是季後賽首輪下周六就要開打，以僅剩不到1周時間來看，BD趕上的機會不大，幸好SBL本季更改洋將規則，台啤仍可找尋其他曾在SBL登錄過的洋將應急，包含剛被淘汰的台銀洋將李恩。

「老實講，短時間內要找到合適的洋將，我想相當困難，儘管李恩也是我們可能的1種處理方式，一切還是要等到BD的狀況確定之後再說，」周俊三說，「我不禁想開玩笑，乾脆我們找喬丹來算了，反正現在真的狀況很多。」

只是B.戴維斯如今嗆聲要告SBL，到底是要告主辦單位的中華籃協？還是告負責場地的新北市政府？或是負責地貼的行銷單位甘霖廣告？現在看起來還搞不太清楚，只是台啤今年的季後賽之路，看來將會走得相當坎坷。

(中時電子報)