港星爽擁3妻 母靈堂前噴淚：他有苦衷
50歲港星鄧兆尊日前受訪，大方分享與3位紅粉知己的相處之道，表示老婆們完全不介意共事一夫，宛如「現代韋小寶」享盡齊人之福，引發熱烈討論。不過他72歲母親洪金梅今(25日)現身魯芬喪禮，被問起兒子樂擁3妻一事，突然激動落淚，表示兒子是有苦衷的。
洪金梅今日來送老友魯芬最後一程，在靈堂外被問起兒子鄧兆尊樂擁3妻一事，情緒突然激動起來，落淚說：「他是有苦衷，他想重返演藝圈啊！」又稱兒子人見人愛，始終是「新馬師曾」鄧永祥的兒子，所以有4個、6個(紅粉知己)也不奇怪，講完甚至反問記者：「我講得得不得體啊？」要大家別挖苦兒子。
接著洪金梅更向鄧兆尊隔空喊話，「兒子，你若有本事別讓女人嘮叨，幾個女友媽咪都支持你，總之你應付得來就好，別讓兄弟姊妹笑你啊...」
(中時電子報)
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