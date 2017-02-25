騎士跨越雙黃線相撞 網友直呼：三寶無敵！

分享至

分享至

分享至

分享至

分享至

我要評比

車禍現場。（葉書宏翻攝）

68歲洪姓男子23日晚間6時許，騎機車行經新北市新店區安康路二段，跨越雙黃線迴轉，不慎撞擊後方19歲鄭姓騎士，兩車因此擦撞倒地，兩騎士多處擦傷所幸無生命危險，雙方酒測值為零，詳細車禍原因待進一步釐清。後方車輛將行車紀錄器PO上網，網友看了直呼：「三寶無敵！」

★中時電子報關心您：喝酒過量，有礙健康！

(中時)