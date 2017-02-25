蔡英文「你這一生不一定等得到同志婚姻」？ 總統府澄清：沒有這樣發言

同志廣播《真情酷兒》主持人Vincent昨天透露，總統蔡英文「面對著我說：你這一生不一定等得到同志婚姻」，引發《PTT》網友反彈抨擊「票還來啦幹」！總統府發言人黃重諺今天則表示，總統並不是這樣說。Vincent則回應說，「我以我自已人格保證，總統閣下有說出這幾個字」！並表示「歡迎總統府公佈當天的全程錄音」。

總統府晚間還原與同志朋友對話情形，盼社會繼續對話化解歧異

針對有同志朋友稱日前與總統會見時，總統曾有「你這一生不一定等得到同志婚姻！…」談話，總統府發言人黃重諺今（25日）表示，今天稍早經過府方同仁再三比對現場文字紀錄，並多次查對錄音，確認總統在當天並沒有這樣的發言。

黃重諺表示，事實上，當天總統在會見中絕大多數時間都在聆聽出席同志朋友與家人們的意見及心聲，總統是在與會朋友們發言結束，活動結束之前，才有總結性的發言。總統的談話内容除了對同志權益的問題表達關心之外，也觸及建立對話機制，鼓勵同志團體多與宗教團體溝通，特別是在宗教團體所最重視的家庭價值上。總統也以自己過去參與談判經驗來鼓勵在場朋友。總統當時表示，任何事情越到最後越為艱難，越要注重溝通，她希望在這段期間，整個社會能耐心合力，讓事情可以做得周全。

當天的會面，為了讓所有人講出心裡真實的想法，雙方都承諾，不會將當天會談的細節對外公開。不過，由於該名同志朋友對總統當天發言之記憶與解讀，與府方的理解有所落差。為了讓未來都能在互信基礎上繼續對話，府方特將該段落如實公布。

01：54：22

總統：等了這麼久了，不要毀在最後這一段，如果因為等了很久，在最後一刻，耐不住的時候，可能毀了前面的努力，我知道在最後的一刻都是很困難的（...被打斷）

01：54：36

黃：但是我的生命不能等待

總統：我知道，但是，即便你的生命不能等待，你也要為其他的人的未來，也替他們想一想。

01：54：46

黃：你支持我，我願意為你擋子彈

01：54：51

總統：沒關係。但是，其實我過年發紅包的時候很多年輕人跟我說，我希望今年能夠結婚，做一個總統難道不會心裡想說我想要成全你嘛，但事實上，這不是今天踏出這一步就走到了，很長的一條路，而且越到後來越困難。

（後面黃未再發言）

(中時)