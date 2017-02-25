尚韋帆低調引退 感謝生涯兩貴人
台灣籃球好手尚韋帆今天打完生涯最後一場比賽後正式退休，低調的他感性表示，能打到今天得感謝前屏中教練金亦清、前台啤總教練閻家驊兩位貴人對他的提攜。
超級籃球聯賽（SBL）台灣啤酒與桃園璞園建築的比賽，今天在新北市的板橋體育館進行，賽事除關係台啤是否能保住例行賽戰榜亞席，以直接晉級季後賽次輪，此戰更是台啤尚韋帆、璞園陳子威退休前的最後一役。
個性低調的尚韋帆原本不願意舉辦退休儀式，但球團執意讓這名生涯攻下2105分、搶下1104個籃板、送出331次助攻的老將獲得應有的尊重，「球隊說我也是個打了那麼多年的老將了，希望在這個時候，讓我風光一下」，尚韋帆說。
尚韋帆表示，他生命中兩個重要的貴人，一個是他屏東高中的教練金亦清，另一個就是前台啤總教練閻家驊。
尚韋帆說，如果當初不是金亦清跑到花蓮找他，他不會就此踏上籃球這條路，而閻家驊從他高中畢業到台北打球，就一路照顧他、提攜他，至今已經20個年頭，「如果沒有閻哥，我今天沒有辦法站在這裡」，尚韋帆說。
尚韋帆也提到，每個球員身後都有家人支持，他在此時要感謝他的家人，尤其是他的太太，10幾年來每天提心吊膽，深怕他會受傷，今天他想跟太太說，「老婆謝謝你，你可以放心，我不會受傷了」，最後他也感謝所有支持籃球的球迷，也希望球迷繼續支持SBL。1060225
(中央社)
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