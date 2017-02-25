全國第一張！東南科大教師取得「西餐烹調乙級」證照

東南科大餐旅系老師梁才發取得全國第一張西餐乙級證照與校長李清吟合影。（葉書宏翻攝）

東南科大餐旅管理系專技教師梁才發通過行政院勞動部新增「西餐烹調乙級」檢定證照考試，取得全國第一張「西餐烹調乙級」專業證照。

勞動部技能檢定中心有鑑於近年國內對西餐外食需求增加，且消費者意識高漲，對食用西餐的品質要求日高。舉凡營養、衛生、安全及餐食水準等方面，國人均高度關切。為提升我國西餐烹調技術，加強餐飲營養衛生水準，強化從業人員衛生管理能力，並期待從業人員能透過技能檢定加強專業技術，落實與衛生管理工作結合，遂於原本西餐丙級之外，新增「西餐烹調乙級」檢定證照考試。

東南科大餐旅管理系主任林玫玫表示，梁才發累積多年五星級飯店西餐主廚的實務經歷，轉戰教育界任教於東南科技大學餐旅系後，尤致力西餐實務課程教學。常見他在學生下課後，免費並認真指導學生參加國內與國際競賽，多次獲得金牌與銀牌等佳績，並積極輔導餐旅系學生取得西餐專業證照，績效卓著。

梁才發著眼於西餐乙級證照有助於餐旅系學生的升學與就業，在勞動部開辦「西餐烹調乙級」技術士考試時，率先報考，憑藉優異的西餐學養知識與技術，順利取得全國第一張「西餐烹調乙級」專業證照(證照編號:000001)。這不僅是屬於他的殊榮，更是東南科大餐旅管理系的一項歷史紀錄。

(中時)