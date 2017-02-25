全國第一張！東南科大教師取得「西餐烹調乙級」證照
東南科大餐旅管理系專技教師梁才發通過行政院勞動部新增「西餐烹調乙級」檢定證照考試，取得全國第一張「西餐烹調乙級」專業證照。
勞動部技能檢定中心有鑑於近年國內對西餐外食需求增加，且消費者意識高漲，對食用西餐的品質要求日高。舉凡營養、衛生、安全及餐食水準等方面，國人均高度關切。為提升我國西餐烹調技術，加強餐飲營養衛生水準，強化從業人員衛生管理能力，並期待從業人員能透過技能檢定加強專業技術，落實與衛生管理工作結合，遂於原本西餐丙級之外，新增「西餐烹調乙級」檢定證照考試。
東南科大餐旅管理系主任林玫玫表示，梁才發累積多年五星級飯店西餐主廚的實務經歷，轉戰教育界任教於東南科技大學餐旅系後，尤致力西餐實務課程教學。常見他在學生下課後，免費並認真指導學生參加國內與國際競賽，多次獲得金牌與銀牌等佳績，並積極輔導餐旅系學生取得西餐專業證照，績效卓著。
梁才發著眼於西餐乙級證照有助於餐旅系學生的升學與就業，在勞動部開辦「西餐烹調乙級」技術士考試時，率先報考，憑藉優異的西餐學養知識與技術，順利取得全國第一張「西餐烹調乙級」專業證照(證照編號:000001)。這不僅是屬於他的殊榮，更是東南科大餐旅管理系的一項歷史紀錄。
(中時)
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