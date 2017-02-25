SBL》退役感謝兩大貴人 尚韋帆：不用練球了
25日不只是璞園陳子威引退，也是台啤39歲老將「彪哥」尚韋帆宣告退役的日子，征戰SBL長達14個球季的他，生涯最感謝的是前屏中教練金亦清，以及前台啤總教練閻家驊，至於退休最大感想，他說：「終於不用練球了！」
尚韋帆25日帶著愛妻與兒女，一同出席賽後退役儀式，「我首先感激金教練，要不是當年他把我從花蓮挖去屏東，我也不會繼續打，其次是照顧我快20年的閻哥，最後我要告訴替我提心吊膽17年的另一半，別再擔心我受傷了。」
很早就替自己做好生涯規劃，且在深坑國中任教多年的尚韋帆，原本去年就要退休了，卻因剛好碰上周伯勳在觀護盃時受傷，為了保險起見，閻家驊才要他暫時別退休，仍然登錄在台啤本季18人名單當中，也成本季最老球員。
「本來真的我去年就要退休了，只是閻哥為了保險起見，還是要我再打1年，結果讓我換到今天的退役儀式，也算不錯結局，雖然輸球，我卻只要享受比賽而已，」尚韋帆說，「這次我真的要以球員身份告別這個熟悉的球場了。」
尚韋帆最後也沒忘記用玩笑話，來替自己引退賽做個完美收尾，「其實我早就很不想跟台啤訓練了，因為每次看著小我7歲的『小六』王建惟吹哨指揮訓練，讓我一直感覺不是很好，現在我總算可以擺脫這種感覺了。」
畢竟接下來尚韋帆有可能會加入台啤教練團，成為台啤下個球季的助教，「目前還很難講，但我很習慣站在後面大聲叮嚀年輕球員了，我想我應該可以把這份工作做好。」
(中時電子報)
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