不是美國！百萬富翁最愛移民這個國家

根據研究，澳洲連2年成為百萬富翁最愛的移民地。(圖/達志影像 shutterstock)

根據財富研究機構新世界財富（New World Wealth）的報告顯示，2016年全球有8.2萬名百萬富翁移民，澳洲連續2年成為最收歡迎移民地，美國和加拿大分居第二、三名；而法國則成為最多百萬富翁外流的國家。

根據《紐約時報》(New York Times)報導，約有1.1萬名百萬富翁移居澳洲，美、加則分別有1萬和8千名富翁移入。調查的標準為須擁有100萬美元或以上的資產，且至少移民半年以上。

報告指出，澳洲的地理位置接近香港等亞洲市場，有利營商，且因其清潔的環境、穩定的經濟和理想的學區而受到歡迎。而過去10年間，澳洲整體財富增加了85%，遠高於美國的30%和英國的28%，使富翁對澳洲的經濟前景感到樂觀。

該研究的領導者Andrew Amoils表示，雖然法國對富人收取較高的稅率，但富翁離開法國的真正原因為宗教衝突、經濟因素和恐怖攻擊等人身安全問題。法國去年共外流了1.2萬人，中國和巴西則分別外流9千人和8千人排行第二、三名。

(中時電子報)