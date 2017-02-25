三峽警方取締酒駕 追查販售酒類給未成年人商家

三峽警方在KTV內查獲未成年少女正在飲酒作樂。（陳俊雄翻攝）

剛到任的三峽分局新分局長張錦成對酒後駕車肇事深惡痛絕，要求分局加強取締，讓三鶯地區民眾有居住及行車安全的空間。橫溪所、三峽所及偵查隊等幹員除加強臨檢各個場所外，亦在KTV內尋獲陳姓中輟少女和其他四名未成年少女正在裡面唱歌、喝酒，雖然未到深夜，警方仍將五名少女帶回派出所查證身份並通知家屬領回，並規勸這些未成年者盡速返回學校就學，增加自己的競爭力。

除此，橫溪所所長梁久旭也表示，將針對供應少年酒類之人積極追查到底，請商家特別注意相關法律規定，不要再將菸酒販售給未成年者。

(中時)