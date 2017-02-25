莊智淵孤軍突破 卡達公開賽闖進4強

莊智淵闖進卡達公開賽4強。（取自國際桌總官網）

台灣桌球一哥莊智淵是本屆卡達公開賽的「台灣希望」，孤軍奮戰的他，8強遭遇日本左手名將丹羽孝希，儘管兩人過去對戰由莊智淵取得絕對優勢，但莊智淵前3局一度陷入苦戰，所幸第4局後找回對戰節奏，連拿3局逆轉勝，終以9比11、16比14、6比11、12比10、11比8、11比4擊敗對手，闖進卡達公開賽4強。

35歲的莊智淵，目前世界排名第9名，過去面對世界排名第19的日本22歲好手丹羽孝希共有5次，都由莊智淵拿下勝利，本次在卡達公開賽再度碰頭，莊智淵前3局打來雖不順手，但以豐富經驗壓制對手，並連下3局漂亮逆轉，延續對戰完美紀錄，挺進4強。

莊智淵過去卡達公開賽的最佳成績是亞軍，本屆準決賽的對手，是當今球王、中國大陸馬龍，兩人過去交手14次，莊智淵以2勝落居絕對下風，但兩人上次交手已是2014年中國大陸公開賽，暌違近3年再度於國際桌總世巡賽戰場遭遇，兩人會擦出何種火花，仍令球迷期待。

(中時電子報)