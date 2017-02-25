柯P「共享停車位」計畫 被爆與連勝文政見相同
為解決台北市停車問題，柯文哲市長日前受訪時提出「共享停車位」的概念，不過卻被質疑，此一構想與連勝文競選台北市長時的政見類似。
連勝文今（25）日在臉書貼了二則新聞，一則是2014年台北市長選舉時，他提出「車位共享」的看法，亦即台北市民在白天上班時，可以提供住家車位給需要的人，此一政見當時被網友質疑可行性。另一則是今年2月21日柯文哲接受廣播節目訪問時表示，北市府擬提出「共享停車位」計畫。
連勝文說，過去他提出一些都市政策的看法 ，但被貼上各種標籤，甚至被批評到體無完膚！現在看到那些方案被提出來當成解決市政課題的方案，這也是好事！
連勝文也希望在未來選舉中，台灣社會能夠還給公共政策一個理性思辨與討論的空間，這才是一個真正成熟的公民社會！
而國民黨發言人李明賢也表示，柯P抄很大，柯P將推動「共享停車位」計畫，才推出，就被網友抓包這其實是抄襲連勝文競選時所提出的「市民提案政見」。李明賢質疑，這就是柯P新政嗎？
(中時電子報)
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