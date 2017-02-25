川普批陸操縱匯率 環時反譏想像經濟學

美國總統川普日前指中國大陸是「操縱匯率的總冠軍」，中國大陸環球時報今天發表社評反譏這是川普的「想像經濟學」，並指川普對中國大陸的了解與他擔負的責任不相稱。

川普23日接受路透社專訪時點名中國大陸是操縱匯率的「總冠軍」，還說他雖然沒有如競選時承諾上任首日就把中國大陸列為匯率操縱國，卻沒有在認定北京操縱人民幣匯率上有所退縮。

環球時報25日以「特朗普（川普）一批評中國，就又像脫口秀了」為題發表社評指出，川普幾乎在憑自己想像談論中國大陸，不了解中國大陸的實際匯率政策，也對北京管控外匯的工作方向和目標一無所知。

社評寫道，川普可能看到中國大陸對美國出口貿易順差大，很多中國貨在美國賣得比美國貨便宜不少，就覺得人民幣「被人為壓低了」。這顯然屬於「想像經濟學」。

這篇文章說，中國大陸2016年大量賣出外匯，維持人民幣穩定，而不是在人民幣貶值時「對它的下滑放水」，川普的指責在世界對中國大陸匯率政策的認識中「顯得前不著村後不著店」。

環時認為，川普身為美國總統，評論其他國家時還是應該慎重些，「白宮畢竟不是脫口秀劇院，他的每一句話世人都在拿著筆記本認真記錄和分析」。

這篇社評暗指川普「心裡怎麼想就怎麼說」的性格不值得鼓勵，並在文末寫道，「我們深切感受到他（川普）迄今對中國的了解仍與他所擔負的責任不相稱，鑑於中美關係的重要性，這一點應當盡快在美國的體制中得到補救。」1060225

(中央社)