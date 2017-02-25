容祖兒欣賞李榮浩 甜喊喜歡小眼睛

我要評比

中國大陸歌手李榮浩今晚首度登上香港紅磡開唱，香港歌手容祖兒擔任表演嘉賓，合唱「習慣失戀」，容祖兒主動要求握手，笑認很欣賞李榮浩，喜歡小眼睛男生。

出道4年的李榮浩，2014年以專輯「模特」奪第25屆金曲獎最佳新人獎，「有理想世界巡迴演唱會」去年5月從中國大陸北京起跑，晚間轉戰紅磡（香港體育館）開唱，吸引1萬人朝聖。

唱「有一個姑娘」前，李榮浩喊要送給香港的姑娘，也改掉歌詞，但才唱幾句，他笑說，「沒有找到調，再一次」，唱完喊「謝謝所有香港的姑娘」，引起粉絲尖叫。

李榮浩特地選唱4首香港天后經典歌曲，包括Twins「下一站天后」、楊千嬅「小城大事」、鄭秀文「煞科」、容祖兒「習慣失戀」，每首歌前奏一下，立刻掀起歡呼聲，全場大合唱。

「習慣失戀」時，容祖兒從升降舞台升起現身，引起全場尖叫，李榮浩邊彈琴邊合唱，唱完容祖兒主動要求握手，逗笑全場。李榮浩說，曾在表演後台碰過面，容祖兒坦言當演唱會嘉賓不是跟歌手很熟，就要很欣賞對方，笑喊「我真的很欣賞你」。

容祖兒誇李榮浩有才華，特地準備4首廣東歌誠意滿分，稱讚廣東話說得好，並甜喊「我喜歡小眼睛的男生」，李榮浩笑回很難有人眼睛比他小，容祖兒立刻直呼超迷人，還要求近看一下。

容祖兒以「小眼睛、有才華、對女友專一」形容李榮浩，李榮浩承諾要幫她寫歌，讓容祖兒在台上開心歡呼。

不僅舞台視覺效果再進化，李榮浩也突破以往「黑、白、灰」穿衣尺度，以白底圖騰大衣露紅襪亮相，唱「喜劇之王」、「不搭」、「滿座」等歌。1060225

(中央社)