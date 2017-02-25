彈劾裁決在即 挺朴與反朴民眾首爾示威

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南韓在朴槿惠總統就職4週年的今天，有數十萬民眾就朴槿惠彈劾案舉行相互對立的抗議行動。

當局動員了1萬7000名警力，在首爾市中心以警用巴士形成路障，來分隔支持與反對朴槿惠的民眾。

反朴抗議隊伍手持黃色汽球並揮舞布條，朝3個方向遊行前進。其中一路朝總統府青瓦台進發，另一路朝憲法法院前進。憲法法院將裁決，通過或駁回朴槿惠彈劾案。

第三路群眾則行經大財團總部，包括SK集團、樂天集團（Lotte）和韓華集團（Hanwha）。

三星集團少東李在鎔上週被捕，成為捲入朴槿惠所涉弊案的第一位商界大亨，這使今天抗議群眾喊出「逮捕其他大老闆」的口號。

在距離反朴群眾不太遠的地點，以年長者為主的挺朴群眾揮舞國旗，高呼口號，籲請法院駁回彈劾案；並揚言，若不如此，將引發民眾「血腥」反抗行動。

反朴抗議發起人宣稱，動員到100萬名群眾；挺朴陣營則自稱，有300萬人上街。

警方不再公布人數估計，現場記者則判斷，雙方各有大約10萬群眾現身。1060225

(中央社)