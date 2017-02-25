川普暗批法國移民政策 歐蘭德回嗆

美國總統川普暗批法國及歐洲盟邦的移民政策後，法國總統歐蘭德（Francois Hollande）今天加以回擊。

歐蘭德說：「就算是對友邦展現一絲絲不信任，也絕非好事。」

法新社報導，他在巴黎年度農業展覽會開幕典禮上表示：「那並非我對友邦做的事，我請求美國總統不要對法國這麼做。」

為了捍衛他在取締移民上引發爭議的作法，川普舉長久盟國法國、瑞典、德國為例。

他在年度保守政治行動會議（CPAC）中說：「看看瑞典現在發生什麼事，看看德國，看看法國，看一下尼斯跟巴黎怎麼了。」

接著他把矛頭指向巴黎，說自己「有個朋友」過去每年都會造訪巴黎。

美聯社報導，川普說他這個朋友吉姆（Jim），「1個非常、非常殷實的傢伙」已經4、5年沒去巴黎了，因為「巴黎已經不再是巴黎」。

被問到這些說法時，歐蘭德指出，川普近日與他通電話時，有提到他對巴黎和法國的「愛」。「因此，我猜想那是他的想法。如果那是他的想法，我預期他會表達出來」。

歐蘭德說，幸運的是，幾個月來美國觀光客大舉回歸，因為他們看到法國當局為確保安全投入可觀的努力。1060225

(中央社)