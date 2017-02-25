律師指司法官是打手 司法院聲明駁斥
針對台灣陪審團協會理事長張靜律師針對陪審制度投書媒體，指稱以他在司法界、律師界超過36年的資歷與經驗，今天法官或檢察官還會收錢的大概在5%至10%之間，台灣過去在國民黨威權統治之下，法院是國民黨開的，所以有不少的打手（鷹犬）法官及檢察官，為了升遷，幹了許多壞事。如今揣摩民進黨上意的法官、檢察官也陸續產生，不論為那個政黨服務，都是打手司法官。司法院晚間嚴正駁斥，請張若有實例或實據，依法檢舉，若以推動陪審制來詆毀法官，絕難苟同。
司法院指出，張律師所提法官收賄或貪污，若有實例或實據，請依法檢舉，司法院必將嚴辦，絕不寬貸。若有如張律師所言，法官揣摩上意或執政黨意，有違審判獨立要求者，亦請舉出事證，以昭公信。否則，如只為推動陪審制，不惜以詆毀法官的清廉及能力與審判獨立為手段，混淆視聽，司法院絕難苟同。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。