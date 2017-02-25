律師指司法官是打手 司法院聲明駁斥

針對台灣陪審團協會理事長張靜律師針對陪審制度投書媒體，指稱以他在司法界、律師界超過36年的資歷與經驗，今天法官或檢察官還會收錢的大概在5%至10%之間，台灣過去在國民黨威權統治之下，法院是國民黨開的，所以有不少的打手（鷹犬）法官及檢察官，為了升遷，幹了許多壞事。如今揣摩民進黨上意的法官、檢察官也陸續產生，不論為那個政黨服務，都是打手司法官。司法院晚間嚴正駁斥，請張若有實例或實據，依法檢舉，若以推動陪審制來詆毀法官，絕難苟同。

司法院指出，張律師所提法官收賄或貪污，若有實例或實據，請依法檢舉，司法院必將嚴辦，絕不寬貸。若有如張律師所言，法官揣摩上意或執政黨意，有違審判獨立要求者，亦請舉出事證，以昭公信。否則，如只為推動陪審制，不惜以詆毀法官的清廉及能力與審判獨立為手段，混淆視聽，司法院絕難苟同。

(中時)