聯邦盃世界二組升降賽 我放棄主場
聯邦盃女網世界二組升降賽，原定4月22日至23日在我國舉辦享有地主優勢的中義大戰，中華網協宣布由於因相關場館皆無空檔以及場館為8月世大運整修，加上撞期華國盃三太子賽和全中運，確定放棄主辦，我國女將無緣在地主球迷面前出賽。
我國在先前聯邦盃世界二組中俄大戰，1比4不敵俄羅斯，不過「網球精靈」張凱貞拿下歷史性一勝。原定4月22、23日要返回主場與義大利拚升降賽，未料國際網總公布，由於場地受限，我國放棄主辦權改由義大利接手。
網協隨後發布聲明表示，因相關場館皆無空檔以及場館為8月世大運整修，場地受限是首要考量，此外賽事時間撞期華國盃三太子賽和全中運，賽事人員支援有困難，因此提出更改地點，改由義大利主辦。
不過國際網總也寫明，中華網協放棄主辦，下次中義再交手我將喪失主辦權，主辦權仍屬義大利。這回聯邦盃國內球迷不僅無法替地主女將加油，也無緣繼2月初WTA台灣賽後，再見到前單打世界第4、義大利名將絲琪亞沃妮(Francesca Schiavone)退休前最後身影。
(中時電子報)
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