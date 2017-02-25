茅利塔尼亞部分地方視打老婆為愛的表現

人們總是這樣對莎莉瑪塔（Salimata）說，她應該自豪，自己出身於一個會打婆的家族。

莎莉瑪塔引述她母親說：「妳是一個被先生打斷手的婦人的女兒。妳祖母的腿也是被她老公打斷的。妳一定也要被愛。」

路透社報導，19歲的莎莉瑪塔來自茅利塔尼亞索寧克族（Mauritania Soninke）。她說，她告訴自己相信媽媽告訴她的話，而她所嫁的對象也一樣會打她。

她說：「我覺得自己就像動物似的，被教導要聽話。但是隨著時間一天天過去，我開始相信，我先生只有在最愛我的時候會動手打我。」

60歲的莎姆芭（Aichetou Samba）是富拉尼（Fulani）族一名祖母，披著象徵富拉尼族文化遺產的五顏六色圍巾。她微笑著說：「富拉尼婦女總是因為挨老公的打而自豪，而且都會和其她婦女分享經驗，藉此炫耀另一半對她的愛意。」

她說：「這是我們的傳統之一。我們視打老婆是普通而且正常的事，有時候還會往老婆身上澆冷水。」（譯者：中央社周慧盈）1060225

(中央社)