關之琳悔當小三 「她」竟嗆正宮：願望是妳死？

關之琳霸氣回應小三傳聞，其他被傳當小三名人也有經典語錄。（圖／中時資料照片；取自《on.cc東網》、新浪微博）

大美女關之琳日前上節目，被問到小三傳聞，關之琳直言：「我没有主動就行了，擋不住别人為我做什麼。」但對以前的做法承認後悔，「因為還是有傷害到人家」，引發熱議。而演藝圈中所謂的「小三語錄」真不少，有人逼問男方：「是我拿槍指著你來見我？」也有人傳嗆正宮：「生日願望是妳死」，令人嘆為觀止。

顧美華（左）妹妹顧麗華因情輕生，吳亭欣（右）否認是小三。（圖／取自《on.cc東網》）

1. 吳亭欣

港星顧美華妹妹顧麗華與馮潮澤結婚，2008年卻傳出馮潮澤與女星吳亭欣幽會，同年底顧麗華自殺未遂，5個月後又二度輕生，送醫不治，顧美華曾透露，妹妹過世前接過小三來電，放話：「今年生日願望是希望妳死」，還揚言想篡位當馮太太。對此，吳亭欣之後上節目說：「最錯是和他（馮潮澤）單獨逛街」，鄭重澄清自己有男友，沒當小三，並發毒誓否認說過「願望是妳死」，而顧美華聽聞後冷說：「我沒時間回應。」

陶喆前年被爆劈腿楊子晴。（圖／中時資料照片；取自楊子晴微博）

2. 楊子晴

歌王陶喆2015年遭地表最強小三楊子晴爆料婚外情，並分享多張對話證據，使陶喆一夕之間形象全失，腥聞爆出9天後，陶喆才開記者會道歉滅火，並由律師提出疑點，質疑楊子晴設局偷拍、聊天紀錄經刪減編排等，使楊子晴反擊說：「如果不願見我，難道是我用槍指著你逼你來見我？唉！罷了，幾年不求回報的默默付出，惱了換得一句『言語輕浮』，也許該說謝謝你，謝謝你的坦誠，謝謝你的這些話，願以後你『一生只愛一人』保重！」

金敏喜日前在柏林影展封后，在台上公開示愛洪尚秀。（圖／達志影像）

3. 金敏喜

韓國女星金敏喜去年和已婚導演洪尚秀爆不倫戀，日前金敏喜在柏林影展奪下影后，在台上大方向洪尚秀示愛，引發話題，而去年兩人緋聞剛爆發時，洪尚秀妻子坦言前年洪尚秀便對她說喜歡上別的女人，洪妻心有不甘找金敏喜理論，卻被反嗆：「怎麼沒管好老公」，如今洪尚秀已正式提出離婚，疑有意扶正金敏喜。

貝琪去年爆不倫戀，近來積極復出。（圖／翻攝自becky_dayo IG、indigolaend IG）

4. 貝琪

日本混血女星貝琪（BECKY）去年初被《週刊文春》爆料當小三，介入樂團「極品下流少女」主唱川谷繪音婚姻，消息傳開後她深夜緊急開記者會，含淚鞠躬9次，說了6次對不起，卻又被《週刊文春》踢爆會前跟谷川密謀對策，兩人聊天訊息曝光，竟異口同聲喊：「謝謝《文春》」，接著貝琪說「不是不倫！」、「也不是掠奪！」谷川也回：「嗯！」、「嗯！」當下似乎沒為當第三者感到愧疚。

(專題報導)