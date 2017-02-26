輕斷食可減緩老化 美研究：還能助胰臟再生

輕斷食可減緩老化外還能助胰臟再生。（資料照，鄧博仁攝）

胰臟是人體重要分泌的腺體，是消化器官，在肝與胃的後面，由於位置隱密，稱為「器官中的隱士」。一旦生病，除不易察覺外也難根治。而根據美國研究人員表示，透過一種輕斷食法，能使身體重新啟動，幫助胰臟再生。

之前有研究人員發現，每月只要連續5天吃進熱量少約1/3或一半，3個月後就能提高免疫力，同時降低體脂肪及老化的生物指標，進入凍齡模式，延長壽命。

現在，美國研究人員在動物實驗中，讓老鼠接受「斷食飲食」。如同一般人花5天攝取低卡、低蛋白質、低碳水化合物，但高不飽和脂肪飲食，或類似全素者的飲食，每天攝取約800到1000卡路里。但接下來的25天能吃想吃的食物。

竟發現負責控制血糖高低的胰臟功能恢復後，也逆轉了糖尿病症狀。這項發現令人振奮，因為這可能成為糖尿病的治療新法。這種「模擬斷食特殊飲食法」（Fasting Mimicking Diet），也被稱作仿齋戒節食法。

研究結果發表於科學期刊「細胞」（Cell）。但專家提醒，另類飲食法依舊不能通用於所有民眾，建議徵詢醫生後再進行。

(中時電子報)