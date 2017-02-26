太認真工作難升遷！這些「奇怪」的職場建議好實在

「為什麼我這麼認真，升職的卻不是我？」因為很可能妳（你）搞錯努力的方向了！（翻攝自pixabay.com）

對多數人來說，升職加薪是在職場上追尋的目標，但許多人總會納悶，明明工作上表現不錯，為何職務跟薪水卻未跟著調整；人力銀行資深副總洪雪珍最近分享了一則友人親身經歷的故事，告訴大家，想升職除了要有好表現外，還必須具備幾個重要元素。

洪雪珍日前於《商業周刊》網站專欄指出，她有個多年不見的好友REX，年前剛以42歲之姿升上某大企業協理，但他透露，只靠能力與表現，並不足以升為中高階主管。3年前還是經理的REX，因工作出色，於是自信地向老闆爭取晉升，不料卻遭打槍，還被給予「你需要再『廣一些』」的評價，讓他失落了一陣子，最後是靠著生涯導師的當頭棒喝，才知道自己問題所在。

這位生涯導師告訴REX，雖然他擔任過中階主管，已有管理技能，但想再升上高階主管，需要的則是領導技能，所以老闆所提到的「廣」，就是指領導階層得擁有的條件；更進一步來說，REX一直以來有深度卻沒廣度，但高階主管必須要有廣度，格局、視野才能放大。

生涯導師提醒REX，不要太認真工作，因為大陸阿里巴巴集團主席馬雲曾說，太認真工作的人，往往會「鑽進去就出不來」，無法帶給公司創新；另方面，馬雲也批評過，太重視細節的人，會侷限公司的發展，只要發生一次大事件，很可能就被擊潰。

「還有，你的另外一個致命傷，是沒有換過工作！」對此，REX相當不解，他認為自己在這公司待了10年，有人挖角也沒跳槽，老闆應該覺得他穩定性高又忠誠，但生涯導師告訴REX，公司一旦覺得這個人跑不了，就會將其重要性與貢獻度忽略。

而生涯導師給REX的最後一個建議是「不要太專業」，別只專精在一個領域內，要多延伸觸角、跟其他部門合作，這樣一來在各不同領域都留下腳印，老闆才能看見其廣度。

靠著生涯導師的「溫馨提示」，REX這3年來一步一步地慢慢改變，於是，他的經驗、視野、格局、思考都更提升了幾個檔次，彷彿成了一個全新的人，也讓老闆終於願意幫他升職。

(中時電子報)