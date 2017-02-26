《兩岸星期人物》白手起家 順豐快遞創辦人王衛

順豐速遞創辦人王衛，被外界稱為「霸道總裁」。（圖/百度網）

提到兩岸知名快遞企業，一定會提到順豐與其創辦人王衛。受惠於大陸網路與電商經濟，順豐透過借殼，昨日正式更名為「順豐控股」在深圳公開上市，並一路漲停至收盤，總市值超越萬科與美的，成為深圳證交所市值最高的公司。也讓白手起家、快遞員出身的創辦人王衛，再次成為市場上的焦點。

在香港成長的王衛，1971年出生於上海，父親是一名俄語翻譯、母親則是一名大學教師，但王衛在高中畢業後就沒再升學，從最開始的朋友所托，開始從事往來深圳與香港的包裹運送，在改革開放和鄧小平南巡後，大批香港企業開始湧入廣東各地設廠，也讓香港與珠三角的貨運信件量爆增。然而，隨著時間推移，王衛也開始累積出一批朋友和客戶，嗅到龐大商機的他，決定自行創業經營運送業務，並獲得父親的支持。借到10萬港幣（約39.4萬台幣）資金的他，在香港砵蘭街的小店面，與5名友人聯合創業，開始以低於行情的價格迅速搶佔市場。

順豐率先於同業，自行購買與成立空運部門。（圖/新華社）

昨日在深圳證交所敲鐘上市的順豐創辦人-王衛。（圖/新浪網）

這間小公司逐漸站穩腳步後，於1993年在廣東順德註冊「順豐速運」，短短數年之間，順豐不僅快速地在廣東省擴大駐點，直到1997年，香港來往大陸的快遞案件幾乎由他壟斷。快速成長的順豐曾一度讓王衛陷入迷失，累積龐大資產和企業規模的他，反而行事更加穩健，將順豐帶往香港、深圳和大陸各大小城市中，並在2002年全面改為直營經營，讓旗下的快遞單能更快速和穩定。此時的他，也做出了影響順豐後來發展的最關鍵一步。

順豐不僅擁有自己的貨機，也擁有一隻龐大且快速的車隊。（圖/新華社）

隨著網購快速興起，送貨量與送貨區域愈來愈大，2003年王衛決定投資飛機，一口氣與揚子江快運簽下5架包機的協議，更於2009年成為大陸首間自有貨機的快遞公司，截至今年1月為止，旗下共有波音757-200型等客機共37架，以深圳寶安機場為基地，確保貨物能以最快速度送達，更讓順豐成為港澳台和亞太區域知名的快遞公司。但野心勃勃的王衛並不以此為滿足，更試圖擴大版圖至網路、金融和大數據市場，要讓順豐影響力更大。

資本市場是現實且殘酷的，曾多次表明「不上市」的王衛，最終仍讓順豐在深圳證交所掛牌上市，並取得第一步的「成功」。這位曾被馬雲稱讚為最佩服的青年企業家，多次婉拒跨國大廠聯邦快遞（FedEx）與UPS高價收購，行事低調且自我要求極高的創辦人，在順豐上市後，將有怎樣的創新與創舉，都將是短期內外界關注的焦點之一。

(中時電子報)