媽媽去過2次蝶戀花行程！老人家尬意「廉價團」的真正原因…
2月中旬，蝶戀花旅行社賞櫻團在國道發生翻車意外，造成33人罹難，其中很多是銀髮族旅客。事發後，外界痛批旅行社車輛老舊、低價搶客釀禍，然不可諱言，若有這麼多負面評價，為何旅行社行程這麼受銀髮族喜愛呢？真是老人家為「貪小便宜」而參加低價團嗎？
輔大心理系副教授黃揚名在《銀髮心棧》撰文，並舉自己母親為例，他表示，母親先被「武陵賞櫻」行程所吸引，也順便看這家旅行社的其他行程，於是在寒假參加了2趟行程，先報名「南庄一日遊」，玩了很盡興、費用也合理，決定再報名其他行程。
「母親之所以會繼續報名他們的行程，主要原因就是很方便，且同行遊客又有一定水準。」黃揚名認為，主打銀髮旅遊市場，不外乎吸引有錢又有閒的人，費用絕不是最關鍵因素，滿足了他們的旅行需求才是重點。所以若將此次意外，歸咎於貪圖低廉費用，恐怕是不負責任的說法。
黃揚名還提到，雖然部分銀髮族喜歡深度遊或long stay的旅遊類型，但也有人尬意停留在一個定點，體驗當地的人文風俗，還有些人則喜歡點到為止，四處看看，拍個照或買紀念品，由於停留時間不長，當天就能回到自己的家；因此蝶戀花1日遊行程，滿足後面這群銀髮族的需求。
(中時電子報)
文章來源：銀髮心棧
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