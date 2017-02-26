教授丁仁方盼民進黨：勿用白色恐怖包裝228

2月18日，台南市舉辦「228大屠殺70週年暨1987年228平反運動30週年藝術聯展」，市長賴清德（中）與總統府資政葉菊蘭（右三）等人一同追思緬懷228受難者。（報系資料照 曹婷婷攝）

今年是228事件70周年，從中央到地方的民進黨政府，全力舉辦各項228紀念活動。成大教授丁仁方指出，民進黨已全面執政，應拿出勇氣追求事實，紀念228就談228，不要用白色恐怖包裝228，這是兩件事。

成功大學政治經濟學研究所教授丁仁方向港媒中評社表示，228事件與白色恐怖是兩件事。如果中央與地方的執政者沒有決心與勇氣去探索228事件的真相，還停在傳聞、附會之說，用白色恐怖包裝紀念228事件，那是對不起228事件的死難者，也對不起全台2300萬人。

賴清德在紀念228事件的藝術聯展中表示，228事件造成數以萬計民眾死傷，台南也有多位精英賢達不幸遇難犧牲。

丁仁方問，如果受害人數是「幾萬人」，事件發生約2個半月時間，全台平均每天也約有600至700人，如此規模，應該會留下很多人事證，很多人親眼目睹，台南至少也有好幾百人受難。

但台南到底在228事件中有多少人受難？市府可以清楚說明嗎？民進黨在台南已經台南執政20多年了，如果推說台北沒調查，那麼民進黨自己當家20多年的台南又做了多少調查與檔案收集？

他指出，台南在228事件中，迄今已知有被槍決的律師湯德章，還有失蹤的檢察官王育霖。但除了湯、王之外，台南還有哪些受難者、又經歷了什麼事？至少到目前為止，還看不到資料。現在民進黨在中央已完全執政，228的檔案已可完全掌握，趕快把證據找出來，以昭公信。

(中時電子報)