古人中蠍毒怎麼辦？ 找驢子和蝸牛

圖為驢子。（本報資料照片）

蠍毒對人危害不小，嚴重可能造成心律不整、呼吸衰竭。現代人可以尋求醫生求助，施打血清；古人則不同，是向驢子和蝸牛。

威斯康辛大學麥迪遜分校古典學教授J.C McKeown收集了古希臘與羅馬人一些奇怪，甚至有些可怕的治病方式。

J.C McKeown說，古希臘及羅馬時代的人，若不幸遭蠍子螫，他們會向驢子說悄悄話，認為這樣可以將痛楚轉移到動物身上；另外還會讓帶殼蝸牛在傷口上爬。

雖然這些在現今看來有些荒謬，J.C McKeown也說，其實不需要嚴苛看待。像是畢達哥拉斯也認為名字的音節是單數，可能會導致跛腳、失明或身體右半部有問題。不過他同時也認為，若名字的音節數是偶數，那可能會導致左半邊的疾病。

(中時電子報)