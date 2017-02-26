星期人物》校園玉女製造達人 林清介和學生情人們

導演林清介是70年代校園電影始祖，捧紅劉瑞琪、方季惟等學生情人。(林清介提供)

儘管台灣的電影事業浮浮沈沈，但熱愛電影的導演林清介，在國片最光榮時期成立的龍介電影公司，如今久久拍一戲，也賠不少錢，卻依然守在這個圈子內，在他分租的辦公室內，談著他曾實踐的電影夢，翻開當年黑白的電影拍攝現場照，歷史彷彿就在眼前。

林清介還留著當年拍校園戲的劇照。(林清介提供)

有人稱林清介「台灣學生電影教父」，早在70年開拍校園電影，第一部直接探討邊緣學生的「一個問題學生」引發爭議，後來走清新版「同班同學」、「台北甜心」，但沒多久的「校園檔案」到「失蹤人口」，風格又走向批判。他捧紅了無數的學生情人，從清純的林南施到劉瑞琪、人歌甜美的蔡幸娟，還有軍中情人方季惟、大眼妹蘇麗媚；男演員則有李慕塵和吳帆，他們的第一部電影導演都是林清介。

談到他創造的學生情人們，林導演說：「後來能夠發光發熱的演員，基本上都夠聰明」，而且在那單純的年代，學生演員都很乖，不必教太多就演的自然，他唯一要求的是自己的劇組人員，不要和學生演員有私下情。

林清介還留著當年拍校園戲「男女合班」的海報(林清介提供)

「校園甜心」黑白劇照(林清介提供)

蔡幸娟(右)15歲時就因為長相和歌聲都甜美，成為林清介(左)帶領的影壇新人之一(林清介提供)

@捧紅學生情人無數 劉瑞琪、蔡幸娟、方季惟

從「男女合班」到「台北甜心」、「畢業班」，劉瑞琪都是女主角，這也是林清介第一個大膽起用純新人當女主角。當時林清介的學生電影正夯，但所有演員被向雲鵬跟他原本的副導挖走，只剩下男主角李慕塵，逼得林清介團隊只好對外急徵女主角，第一眼就看中清新甜美的劉瑞琪，並請她擔任第一女主角，同時間還有一推薦的女星，就是後來成為名歌手的蔡幸娟。

劉瑞琪拍「男女合班」沒多久，剛好遇到金馬獎系列活動，林清介帶著她到高雄參加金馬花車遊行，能夠去看大明星，劉瑞琪很興奮，她看到當時的紅星胡茵夢、恬妞、張艾嘉，為了出席大場面，她和兩位姐姐借了漂亮的衣服及很高、很高的高跟鞋，和男主角李慕塵一起參加遊行活動，當時，學生電影已經走紅快十年了。

劉瑞琪是純新人，林清介會用她直接當女主角，也真的是大膽，不過林導演很有信心地說：「我都是用鏡頭看人」，把自己的眼睛當鏡頭，一眼就可掃描新人適不適合大銀幕，劉瑞琪果然紅了；至於人和聲音都甜美的蔡幸娟，原本就有不少演唱表演經驗，演戲時才15歲。

方季惟模樣清新又柔美，玉女形象深植人心 (圖/本報系資料照片 羅繼志攝)

蔡幸娟(圖左/本報系資料照片 尤能傑攝)和蘇麗媚(圖右/本報系資料照片)在事業上各擁一片天。

方季惟則是繼劉瑞琪後的另一奇蹟。為了快速找新人，林清介到演員訓練班去挑，一下就看到了最亮的方季惟，林導演說完全沒有猶豫，馬上就讓方季惟開始演戲，在新戲「失蹤人口」中和蘇麗媚一起演出。

林清介選角，他的眼睛就是攝影鏡頭，而且要求演員樸素不化妝，他等於都是用鏡頭來選演員，所以他選的演員的電影，竄紅的機率很高。當時的電影製作費一部電影才4百萬，他的學生片演員劉瑞琪、蘇麗媚、蔡幸娟的酬勞5萬元，導演酬勞30-60萬元。但是林清介說，他的第一部電影是刻苦完成，因此他沒有拿到酬勞，只有黃雅珉和況明潔當年爆紅，他們因為唱片公司搭配唱電影主題曲炒作唱片，拿的是象徵性的酬勞兩萬元。

因「城市少女」而紅的黃雅珉和況明潔，也演過林清介的學生電影(林清介提供)

黃雅珉拍「校園檔案」時，她和況明潔的「城市少女」雙人組已非常受歡迎，雖然非常地紅，但那時就是校園演唱、電影全軋一塊，她沒享受到拍片的快樂，也沒賺到錢，因唱片公司要賣唱片，就搭電影演出，她掛頭牌，酬勞只有兩萬元，演學生電影的檔期也是軋來軋去，沒時間休習，沒有錢只賺到盛名。

林清介說，他當年的「同班同學」，就是現在符合社會氛圍的搞笑版校園片「我的少女時代」，「那一年我們追的女孩」就是他以前學生片的形式的創新。去年廈門第一屆双棲影展，林清介在影展遇到蔡明亮導演，看電影長大的蔡明亮，還對林清介提到「學生之愛」很清新，時代不停的轉換，對創作人來說，舊瓶裝新酒是不變的定律。

在林清介電影中起用的學生新人多，後來在影視圈發光發熱也不少，像是林南施、劉瑞琪、李慕塵、向雲鵬、蔡幸娟、方季惟、吳帆等等，而紅唇族的黃雅珉、況明潔和胡冠珍也是他學生電影年代合作演員。不到十年光景，學生電影走入尾聲，林清介代表作品年表也越來越少，他認為台灣電影真的完蛋了，在國際大片和人才出走的夾殺下，70年代台灣電影榮景怕永遠回不來了。

Box1:林清介小檔案

年齡：33年次

稱謂：學生電影教父

出生地：宜蘭礁溪

學歷：師範大學藝術系繪畫班

經歷：國中美術老師、編劇、導演、製片，成立龍介電影公司。1967年離開教職投入電影事業，曾以「汪洋中的一條船」劇本獲新聞局第一屆劇本獎；曾獲金馬獎最佳導演、編劇提名。

代表作：

電影：「一個問題學生」、「學生之愛」、「台北甜心」、「台上台下」、「失蹤人口」、「奇幻同學會」

電視：「汪洋中的一條船」、「婆媳過招七十回」

(中時電子報)