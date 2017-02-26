星期人物》蘇麗媚方季惟當紅時 不想承認的事

電影「失蹤人口」，這部台灣最早的社會寫實電影，至今仍有人討論。（林清介提供）

在採訪林清介時，他翻起當年學生情人的電影側拍照，不經意地說了一句：「有的人後來不敢承認拍過這些戲」，記者一時間還不明白這句話的意思，後來林清介翻出了「失蹤人口」的黑白劇照，這才打開了記者心中問號。

「好寫實、暴力血腥喔！」，所有人看到劇照的反應都差不多，原來當年才20歲左右的蘇麗媚，和只差一歲的方季惟，兩人都是主角，但兩人在戲中的角色卻完全不同，下場都很慘，難怪林導演默默地說，她們後來都不太願意提演這戲的事了。

走紅後的方季惟，對於當年以本名葉純華拍攝的電影「失蹤人口」，印象不太深，但林清介對方季惟拍戲時的認真態度相當讚許。(圖／本報系資料照片 羅繼志攝)

@方季惟不提「失蹤人口」？

談起發掘方季惟，林清介直白說就是很搶眼，雖然方季惟當年只在訓練班學習，沒什麼演戲經驗，卻也被相中為女主角，演戲時認真聰明也聽話，這部「失蹤人口」在當年是社會寫實劇的代表作，雖然劇情很黑暗且血腥暴力，方季惟最後甚至殺了蘇麗媚，但林導演說那時新人有戲拍就算很好了，不會挑戲的。

方季惟和蘇麗媚在戲中都是女學生，但方季惟是功課好的女學生，蘇麗媚則是很早就在外面混的太妹，有次蘇麗媚把方季惟騙出來，沒想到方季惟卻遭到被打毒品和輪暴變妓女的悲慘命運，方季惟為了報復到處找蘇麗媚，最後看到她吸毒歪倒在毒窟，充滿恨意的方季惟，就拿了刀直刺死蘇麗媚。

不過，對這一段的方季惟的印象不太一樣，她表示當時只是一群同學去幫忙，沒有拿酬勞，也不是主角，印象不太深。

「失蹤人口」內，方季惟（葉純華）殺人的血淋淋畫面，只有留在林清介相本中（右圖），而飾演吸毒太妹的蘇麗媚（左圖）大眼有戲，是林清介非常重視的感覺。（林清介提供）

@大眼蘇麗媚變偶像劇教母

蘇麗媚的演藝路變化更大，從演學生戲開始，有人說是夢中情人，但似乎沒有像方季惟、劉瑞琪成為大紅的一線玉女明星，曾創下8個月演20部戲的紀錄，後來演藝路大轉變，走向了演藝集團的CEO級人物，不但成為三立電視台創辦人張榮華的另一半，更將三立帶到名利雙收的境界，人稱「偶像劇教母」，經她規劃後的年輕明星，很多都發光發熱。

大眼有神的蘇麗媚，在林清介眼中有不同於人的艷麗特質。(圖/本報系資料照片 羅繼志攝)

林導的眼裡出西施，當年兩位出眾的美女，都是大眼美女，青澀的方季惟(葉純華)外形清純，很像瓊瑤電影的女主角，讓人眼睛一亮；蘇麗媚在一般眼中比較不會讓人注意，在林清介眼中有不同於人的艷麗特質，但林清介導演選上蘇麗媚，主要是蘇麗媚的眼睛有神，她的眼睛可以有茫然、無助和憂鬱的各種適合劇中需求的表情，打動了導演的心，蘇麗媚在失蹤人口中最大挑戰的一場戲，就是打毒品，打得滿腳都浮腫，而且千瘡百孔，那個鏡頭是靠特殊化妝完成，她非常敬業，一次OK，而且那個經典鏡頭，蘇麗媚看起來還特別的美。

原來偶像劇教母也是演學生戲出道的，而且演過寫實社會題材中的墮落少女，她的賣力和學習態度，讓蘇麗媚的演藝事業和一般藝人完全不同。林清介導演當紅時，歌壇的「城市少女」黃雅珉、況明潔等人的電影作品，也在林導演手上完成。

李慕塵可說是林清介電影的「當然男主角」，戲路寬廣。(圖/時報周刊資料照片)

@甜心之外～捧紅靈芝大亨李慕塵 錯過張信哲成遺憾

有捧紅的女明星，也有男明星，當年林清介學生戲的男主角，幾乎都是李慕塵，先和貝心瑜演，又和林南施變螢幕學生情侣，還有後來的劉瑞琪，因為李慕塵對林清介的忠誠度極高，有點像副導班跟著導演幫忙，現在的李慕塵呢？林清介略帶驕傲地說，「他可是生意做的不小的靈芝界天王了，你看我吃的都是他的產品」，靠演戲出道，卻以靈芝賺大錢，也算是好發展了。

其實，讓林清介痛失一個培養電影男主角的機會，就是張信哲，當年拍學生戲時，很多人和林清介推薦演員，其中有一次經紀人要推薦唱歌紅的張信哲，但林清介沒有答應，他到現在仍十分後悔。

吳帆也是被林清介發掘的演員，透過白先勇推薦給林清介，後來他一直黏著林導，免費去他公司上班，打雜，跑腿，掃廁所，得到「失蹤人口」一個小角色，一出場就被殺死的警察，第二部林清介的校園電影是「校園青春樂」，和演班長的方季惟沒有搭到，他演出時還兼工作人員，非常努力工作，但因他演的角色太搶了！惹得男主角不開心，第三部剛好搭上「報告班長」的列車，電影上檔之後，他一出門，就被影迷認出來！

★保護自己、遠離毒品 中時電子報與你一起拒絕毒害！

(中時電子報)