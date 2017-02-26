昔火爆槓上余莓莓 陳揮文消失幕前逾5年
曾經活躍於各大政論節目的名嘴陳揮文，近日再度被PTT鄉民討論，並PO出他昔日在節目上與另一名嘴余莓莓火爆對槓的精華影片，好奇陳揮文為何突然從螢光幕前徹底消失。
陳揮文當年憑著敢怒敢言的大砲風格，在名嘴界闖出一片天，還因為一頭捲髮加上胖嘟嘟的身材被網友封為「獅子丸」，原本活躍於各大政論節目，卻在2012年9月突然消失幕前，讓想念他的粉絲只能在廣播節目《飛碟晚餐 陳揮文時間》找到他，甚至一度傳出他其實是去整形，但已被飛碟員工否認，稱陳揮文模樣未變。
其實早前《中國時報》就曾報導過陳揮文神隱幕前原因，于美人說他是有感於政論節目題目太多，但無法專心掌握好財經、娛樂話題，所以不上節目，而周玉蔻則稱陳揮文是因為上節目太久，所以想好好休息。
其實陳揮文在廣播界表現一樣活躍，2012年鬧出「台北李先生事件」吸引各大媒體爭相報導，當時他在節目中開放call in，首位來電聽眾李先生提到「我剛剛一撥就進來了，就表示沒有人要打進來啊！」讓陳揮文不服氣，表示要連接5通call in證明有人打，想不到第2、3通都是同一位李先生打進來。
(專題報導)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。