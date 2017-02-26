昔火爆槓上余莓莓 陳揮文消失幕前逾5年

名嘴陳揮文。(取自YouTube)

陳揮文昔日節目上火爆對槓余莓莓

曾經活躍於各大政論節目的名嘴陳揮文，近日再度被PTT鄉民討論，並PO出他昔日在節目上與另一名嘴余莓莓火爆對槓的精華影片，好奇陳揮文為何突然從螢光幕前徹底消失。

陳揮文當年憑著敢怒敢言的大砲風格，在名嘴界闖出一片天，還因為一頭捲髮加上胖嘟嘟的身材被網友封為「獅子丸」，原本活躍於各大政論節目，卻在2012年9月突然消失幕前，讓想念他的粉絲只能在廣播節目《飛碟晚餐 陳揮文時間》找到他，甚至一度傳出他其實是去整形，但已被飛碟員工否認，稱陳揮文模樣未變。

其實早前《中國時報》就曾報導過陳揮文神隱幕前原因，于美人說他是有感於政論節目題目太多，但無法專心掌握好財經、娛樂話題，所以不上節目，而周玉蔻則稱陳揮文是因為上節目太久，所以想好好休息。

其實陳揮文在廣播界表現一樣活躍，2012年鬧出「台北李先生事件」吸引各大媒體爭相報導，當時他在節目中開放call in，首位來電聽眾李先生提到「我剛剛一撥就進來了，就表示沒有人要打進來啊！」讓陳揮文不服氣，表示要連接5通call in證明有人打，想不到第2、3通都是同一位李先生打進來。

(專題報導)