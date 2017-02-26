《時來運轉》快艇三巨頭到齊 主場射蜂穩了
洛杉磯快艇27日上午10點30分主場迎戰夏洛特黃蜂，在「CP3」保羅傷癒歸隊，「三巨頭」重新到齊的當前，快艇想要擊敗近況萎靡的黃蜂，相信並非難事，更何況黃蜂面臨連兩天客場作戰的體能重擔，想要爆冷機會很低。
兩隊上次交手是在2月12日，快艇當時以107比102險勝地主黃蜂，可是別忘了，那場比賽保羅還因手指受傷沒打，快艇還能擊退黃蜂，如今隨著保羅傷癒，有了他與布雷克葛瑞芬、狄安卓喬丹領軍，快艇才能展現真正實力。
保羅在快艇代表的意義，就是「穩定感」，他的組織與掌控節奏，往往是小瑞弗斯、費爾頓、克勞佛等快艇後衛望塵莫及的，每到關鍵時刻，保羅更能發揮球星價值，幫助快艇留住勝利，尤其當前快艇格外需要保羅坐鎮。
因為快艇目前35勝23敗，排在西區第5位置，卻跟西區第6的灰熊，僅有1.5場勝差，甚至西區第7的雷霆，也只差快艇2場勝差，假如快艇再不振作，很可能西區排名一口氣滑落，所以27日快艇面對黃蜂，更有輸不得的壓力。
反觀林書豪的前東家黃蜂，在豪哥離隊後，本季走勢開高走低，最近10場輸了9戰，儘管肯巴沃克、巴坦、馬文威廉斯、吉爾克里斯等主力仍在，黃蜂近日最大的問題，還是總教練克利福德一直強調的防守出現狀況。
黃蜂上季得以拿下48勝34敗主因，就是他們防守強悍，加上板凳深度夠深，如今隨著林書豪跳槽籃網，黃蜂逐漸失去防守重心，原因除了主力中鋒席勒受傷，更因他們沒有像是林書豪這樣的綠葉球員，隨時都可上場帶來貢獻。
黃蜂27日面臨更大麻煩則是，他們26日才去沙加緬度客場跟國王交手，相隔1天隨即趕到洛杉磯跟快艇交手，體能上的負荷之大不在話下，克利福德本季又太過倚賴先發主力，黃蜂27日一不小心可能會在下半場徹底崩盤。
(中時電子報)
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