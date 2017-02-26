陸南沙建軍機庫可容納運20

渚碧島上的全封閉式機庫，圖上可以看到有20個戰鬥機機庫，右側還有更大型的封閉機庫還在建設，可以容納運20級別的戰略運輸機。（圖取自AMTI網）

大陸軍方運20多功能運輸機。（圖取自大陸軍網）

大陸在南沙群島穩步推進島礁軍事化進程，除了戰機機場跑道及機庫外，還建設了可以容納運-20級別的大型機庫。

擁有4個引擎的運-20是一架多功能運輸機，可以承擔多種類型的遠程運輸任務。運-20將使中國今後有能力進一步確保和擴大海洋權益。運-20也意味中國已經有組建具有戰略進攻能力的戰略大空軍的能力。

新浪軍網報導，根據亞洲海事透明倡議機構（AMTI）的報告，中國從2016年9月到11月初在島上建造這些建築。此外，永署、美濟和渚碧這三個島上都建造了長度在3000米左右的飛機跑道和配套機庫設施，每個島嶼的配套設施可以容納一整個中國海軍航空兵殲擊機團的兵力（24架戰機），通過比例尺對比，島嶼上還建設了可以容納運-20級別的大型機庫。

此外，還有地對空導彈的建築，分別出現在美濟、渚碧和永署等三個南海人工島礁上。AMTI是美國戰略和國際研究中心的下屬機構。

AMTI在報告中說，在南沙群島最大的三個人造島嶼：美濟、渚碧和永署上正在建造部署地對空導彈的建築。每一個島上有八個相同尺寸的建築，每個建築長20米寬10米。這些混凝土建築的屋頂是可開啟的，這使得防空導彈運載車輛可以在不暴露自身的情況下直接在建築內發射導彈，中國已經在永興島上部署的紅旗-9防空系統被認為將在未來部署到這三個島嶼上。

至於機庫全部採全封閉式，能為戰機提供一個恒溫恒濕低鹽都的存放環境。存放在混凝土建築內的導彈發射車輛還能躲避衛星的偵察，對手也難以瞭解島上具體部署了多少導彈發射車輛。

渚碧島上的全封閉式機庫，衛星圖上可以看到有20個戰鬥機機庫，另外四個在跑道的另一端，右側還有更大型的封閉機庫還在建設，可以容納運20級別的戰略運輸機。

(中時電子報)