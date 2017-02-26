邱淑貞愛女有顏又有才 畫技驚艷網友

邱淑貞女兒沈月外型亮眼。(取自沈月IG)

沈月畫的人體素描。(取自沈月IG)

沈月素描作品。(取自沈月IG)

性感女神邱淑貞15歲大女兒沈月，遺傳母親美貌好基因，每每在社群網站PO出自拍照，總是驚艷眾人。然而沈月不只顏值高，日前曬出3張素描照，精湛畫技也證明自己不是空有外表的花瓶。

據悉，沈月從小就被栽培各種才藝，跳舞更俱天份，還因為長相承襲媽媽邱淑貞的優點，被封為「最美星二代」，吸引不少經紀公司注意。

(中時電子報)