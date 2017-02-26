淹怕了 加州砸巨資防洪

連續5年乾旱之後，加州終於迎來多場降雨而旱情解除，但因為降雨過多，導致多處地區發生洪災。圖為本月稍早前一度引發決堤危機的Oroville水壩。(圖:美聯社檔案照)

加州經歷多場暴風雨天氣，多處地區出現嚴重水患，數個水壩引發決堤危機，讓久經乾旱的加州民眾怕怕。加州州長布朗正在設法尋求4億3,700萬美元的撥款用來防洪，相當於新台幣135億元。

加州已經連續5年乾旱，目前八成五的區域旱情已經完全解除，但連續的暴雨導致水壩需要緊急維修、堤壩和公路造成的坍方和損壞也都需要經費復原。

民主黨籍的加州州長布朗(Jerry Brown)周五表示，將增加在水和運輸的基礎建設上的撥款。他先從加州州府預算中的一般基金挪用5千萬用來因應水患的緊急救援，他同時要求州議會加速通過一項在2014年已獲加州水資源局通過的發行3億8千7百萬公債議案，該款項主要是作為防洪支出。

布朗更表示，加州在水與運輸基礎建設上所需的總經費，高達1,870億美元，這筆超過4億美元的經費遠不能滿足需求。不過加州怎麼籌措這一大筆錢，布朗說他也還沒有完全的答案。

連續5年乾旱之後，北加州這個冬天已經降下比平均值高出2倍的雨和雪。布朗也向川普政府多位官員致函，希望能對州府一些緊急建設項目的環境影響評估加急處理。

(中時電子報)