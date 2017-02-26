WBC》「委國隊長」米蓋卡布瑞拉 誓一雪前恥

大聯盟老虎隊強打米蓋卡布瑞拉。(美聯社資料照)

世棒經典賽WBC預賽即將開打，由大聯盟老虎隊強打米蓋卡布瑞拉(Miguel Cabrera)領軍的委內瑞拉是奪冠熱門。上屆經典賽，委內瑞拉在強敵多明尼加、波多黎各夾擊下，於預賽就被淘汰，而多明尼加與波多黎各最後奪下冠亞軍，可見中美洲棒球實力之堅強。

對於這些並不富裕的中美國家而言，棒球是他們揚威國際的重要武器。委內瑞拉的國家現況亦不佳，面對政治與經濟的困頓，米蓋卡布瑞拉一心鎖定大賽冠軍，希望透過經典賽的勝利來振奮國人。他作主把代表隊搬來邁阿密集訓，與同胞大聯盟好手艾爾圖維(Jose Altuve)、岡扎勒斯(Carlos Gonzalez)全心全力投入練球，儼然成為國民心中的「委內瑞拉隊長」。

總教練維茲蓋爾讚揚說：「卡布瑞拉是我們國家的聲音，他嚴肅看待經典賽，團結起每一個人。他是我們的隊長，當隊長說話時，所有人都得乖乖聽講。」經典賽正是擦亮國家招牌的最佳時刻，儘管委國平日有許多好手在大聯盟發光發熱，但這些始終比不上在國際賽一戰成名的榮譽。

上屆亞軍波多黎各依然強大，委國預定派出賽揚強投「菲利王」賀南德茲(Felix Hernandez)應戰，有取勝的把握。這次勁敵多明尼加被分到另外一組，取而代之的是地主墨西哥，墨國雖然打線不及委國，但擁有大聯盟級的強力投手群坐鎮，非常不好惹。

雖然美國仍難脫「大聯盟至上」的思想，他們對經典賽的熱度也逐漸升溫，特別是牛棚悍將安卓米勒應邀出征，印地安人球迷除了擔心他會受傷，也有部分的人會因此將目光投向經典賽。

D組預賽在3月9日起於墨西哥開打，委內瑞拉與波多黎各最受看好，大聯盟官網則預測委內瑞拉與墨西哥出線。

(中時電子報)