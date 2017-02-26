大執法！美芝城警方掃黑出重手

美芝城警方掃黑出重手，一夜之間逮81人，還有另外40人要抓。(照片取自芝加哥市警局推特)

美國芝加哥警方展開大規模掃黑行動，一夜之間出重手逮捕81人，多數是涉及毒品和武器相關犯罪的嫌犯。

因為治安問題受到關注的美國伊利諾州芝加哥市，當地警方宣布，在周四到周五的夜晚期間，展開一連串的掃蕩行動，主要針對該市西南邊(South and West Side)社區頻發的販毒案展開執法。

在被捕的81人當中多數都有犯罪紀錄。其中61名嫌犯有重罪前科、49人是登記在案的幫派成員、19人曾經因槍枝罪名遭到逮捕、14目前在假釋中、65人則先前被警方列為有高風險成為槍枝暴力的受害人或是加害人。

不過掃蕩行動尚未結束，警方目前還在搜尋40名漏網之魚，在接下來幾周還會在聯邦的協助下有另一波執法。

(中時電子報)