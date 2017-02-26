台北市信義分局執行擴大臨檢

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台北市信義分局執行強力擴大臨檢。（趙雙傑攝）

警方前往w飯店執行任務。（趙雙傑攝）

台北市信義分局今日凌晨動員一百多名警力，針對信義區易發生吸毒等違法行為的大型飲酒店、夜店、及W等5星級觀光飯店等營業場所，執行強力擴大臨檢，掃蕩可能販賣、施用毒品的犯罪地點。

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(中時)