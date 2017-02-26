海德堡男子開車撞人 遭警方制伏

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海德堡市區的一處懬場發生男子開車衝撞行人事件，3名行人受傷。(圖:美聯社)

德國南部知名大學城海德堡今天驚傳傷人案，造成3名行人受傷，持刀嫌犯也遭到警方開槍制止而受重傷。

CNN報導指出，當地警方證實，案件發生在海德堡市區內的一個廣場，一名男子突然開車朝一群行人衝撞，導致3名行人受傷，其中1 人傷勢較重。男子肇事後企圖逃離現場，手上還持有刀，遭獲報後到場處理的警方開槍，嫌犯被擊中後受傷嚴重，已經被送往醫院救治，不過犯案動機尚不清楚。

(中時電子報)